Усик может подраться с Уайлдером в апреле в США

Бой Александр Усик – Деонтей Уайлдер в разработке на апрель.

Бой может пройти в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе. В WBC согласны санкционировать бой как добровольную защиту.

Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в июле этого года. Уайлдеру 40 лет. В последний раз он выступал в июне, когда нокаутировал Тайррелла Херндона. Его профессиональный рекорд – 44-4-1.