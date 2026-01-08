Энтони Джошуа высказался о гибели своих тренеров в результате ДТП в Нигерии

Именитый британский боксёр Энтони Джошуа почтил память двух тренеров Сина Гами (тренер по силовой и физической подготовке) и Роберта Латца (личный тренер Энтони). Напомним, в конце декабря прошлого года Джошуа попал в автомобильную аварию в Нигерии.

Сам Энтони получил травмы, а Гами и Латц скончались.

«Спасибо всем за любовь и заботу, которую вы проявляете к моим братьям. Я даже не осознавал, насколько они были особенными. Буду просто идти рядом с ними и шутить, даже не понимая, что бог оставил меня в окружении великих людей. Мне, конечно, тяжело, но знаю, что их родителям ещё труднее. У меня сильный дух, верю, что бог знает их сердца. Да помилует бог моих братьев», — написал Джошуа на своей странице в социальных сетях.

Первое видео с Энтони Джошуа со смертельного ДДП в Нигерии: