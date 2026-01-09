Франция перенесла саммит G7, чтобы избежать пересечения с турниром UFC в Белом доме

Франция изменила даты проведения саммита G7 в Эвиане, чтобы избежать пересечения с запланированным на 14 июня шоу UFC на лужайке Белого дома, которое совпадает с 80-летием президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с планированием мероприятия.

Изначально встреча лидеров «Большой семёрки» должна была пройти с 14 по 16 июня. Новые даты — с 15 по 17 июня — уже опубликованы на официальном сайте G7. Представитель администрации президента Франции Эммануэля Макрона заявил, что изменение графика стало «результатом консультаций с партнёрами по G7», не подтверждая напрямую связь с боями.

«Как лидер свободного мира, наши партнёры считали присутствие президента Трампа на саммите G7 необходимым. Они любезно сдвинули даты, чтобы учесть график президента США», — прокомментировал изданию ситуацию представитель Белого дома.

Напомним, о планах провести «большое шоу UFC» на лужайке Белого дома 14 июня Трамп объявил ещё в октябре 2025 года. Глава организации UFC Дана Уайт подтвердил, что логистика мероприятия согласована, и на нём смогут присутствовать до 5000 зрителей. Ранее сообщалось, что на этом шоу может состояться рекордное количество титульных боёв.