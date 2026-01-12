Турнир АСА и бой Никиты Цзю. Главные поединки недели

В программе много интересных противостояний.

Первая полноценная рабочая неделя 2026 года после новогодних праздников подарит любителям единоборств новые поединки и противостояния. В российских ММА особое внимание приковывает турнир АСА 199: предъюбилейный ивент лиги подарит фанатам много зрелищных боёв. А в мире бокса зрители увидят возвращение в ринг младшего сына Кости Цзю – Никиты Цзю, которому предстоит большая проверка в лице экс-претендента на титул чемпиона мира Майкла Зерафы.

16 января. Никита Цзю – Майкл Зерафа

16 января в Австралии состоится вечер профессионального бокса. В главном поединке турнира выступит младший сын легендарного Кости Цзю, который разделит ринг с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Майклом Зерафой. Никита Цзю, в отличие от старшего брата Тима, по-прежнему остаётся непобеждённым боксёром. В активе Никиты 11 побед в 11 поединках, причём в девяти случаях он финишировал своих соперников. В последнем бою Цзю буквально переехал Лулзима Исмаили за один раунд, на второй Исмаили после полученного урона предпочёл не выходить, а Никита завоевал вакантный пояс WBO Inter-Continental в первом среднем весе. Но с соперниками уровня Майкла Зерафы Цзю ещё не встречался. За плечами австралийца почти 40 поединков, в которых он одержал 34 победы (22 — нокаутом). В марте 2024 года Зерафа претендовал на титул чемпиона мира WBA в среднем весе, но проиграл техническим нокаутом Эрисланде Ларе. Тем не менее Майкл обладает колоссальным опытом и готов устроить для небитого сына Кости Цзю настоящую проверку.

16 января. Алексей Полпудников – Расул Магомедов

16 января в Краснодаре состоится турнир по смешанным единоборствам АСА 199. В главном событии вечера встретятся опытный Алексей Полпудников и Расул Магомедов. За плечами Полпудникова к 33 годам почти 50 профессиональных поединков. Гладиатор уже давно выступает в АСА, но нестабильно: была в его активе серия из четырёх поражений, после которой Алексей выиграл пять поединков подряд. В последних пяти боях Полпудников победил лишь дважды, однако успех в противостоянии с Александром Грозиным показал, что Алексей готов конкурировать на высоком уровне. Расул Магомедов, напротив, находится в хорошей форме, после поражения от Дэйви Рамоса он одержал три победы: теперь ему предстоит проверить себя в поединке с опытным Алексеем Полпудниковым.

16 января. Артём Фролов – Рамазан Эмеев

В соглавном событии турнира АСА 199 сойдутся два бывших чемпиона М-1 в среднем весе – Артём Фролов и Рамазан Эмеев. Эмеев после своего чемпионства в М-1 перебрался в UFC, где шёл с солидным рекордом 5-1. Но после двух поражений подряд, в том числе от будущего чемпиона в полусреднем весе Джека Делла Маддалены, Рамазан покинул лучшую лигу мира, вернулся в Россию и стал выступать в среднем весе АСА, где уже одержал две победы. Артём Фролов дерётся в АСА с 2019 года, правда, не слишком удачно. Артём проигрывал Магомеду Исмаилову, дважды Магомедрасулу Гасанову, в том числе в чемпионском поединке, Шамилю Абдулаеву. Но в последних поединках Фролов вышел на серию из четырёх побед и получил в соперники не менее опытного Рамазана Эмеева. Бойцы должны были встретиться ещё на турнире АСА 191, однако тогда поединок не состоялся, теперь же противостояние двух крепких средневесов лиги украсит турнир в Краснодаре.

16 января. Мухаммед Коков – Абдул-Рахман Темиров

В карде турнира АСА 199 в Краснодаре выступит бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Мухаммед Коков. Он встретится с Абдул-Рахманом Темировым. Коков в последнее время не блистал результатами: в четырёх боях он потерпел поражения от Абдул-Азиза Абдулвахабова, Дауда Шайхаева и Артёма Резникова, но при этом сумел закрыть неудачную серию победой над опытным бразильцем Дэйви Рамосом. Очередным соперником Мухаммеда станет Абдул-Рахман Темиров, который находится в хорошей форме. Темиров выиграл шесть последних поединков, и для него бой с Коковым – шанс заявить о своих титульных амбициях.

В ночь с 16 на 17 января. Арслан Билалов — Мэттью Адамс

В США состоится турнир по смешанным единоборствам LFA 224. В главном событии вечера зрители увидят поединок за вакантный титул чемпиона лиги в тяжёлом весе между россиянином Арсланом Билаловым и американцем Мэттью Адамсом. Для Билалова это будет всего шестой поединок в профессиональной карьере, выходец из вольной борьбы идёт с рекордом 5-0 с четырьмя финишами в активе. Бой за титул LFA — это не только шанс завоевать пояс престижной лиги, но и возможность обратить на себя внимание матчмейкеров UFC, которые следят за промоушеном. В соперниках у Арслана будет Мэттью Адамс, который идёт с похожим рекордом 5-1, причём в активе Адамса, как и у россиянина, четыре финиша — поединок обещает быть крайне интересным.