Конор Макгрегор мечтает построить статую Христа

Конор Макгрегор: «У меня есть мечта – построить самую большую статую Иисуса Христа в Ирландии!»
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор хочет построить статую Иисуса Христа.
«У меня есть мечта – построить самую большую статую Иисуса Христа в Ирландии! Огромный памятник веры нашей нации. Армения сейчас строит крупнейшую статую в мире, и она выглядит великолепно! Браво, Армения! Вперед, Ирландия!» – написал в соцсетях Конор, сопроводив пост изображением.
В этом году в Армении на горе Хатис планируют открыть статую Иисуса Христа. Ее общая высота составит 101 метр.
