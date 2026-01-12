Конор Макгрегор мечтает построить статую Христа

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор хочет построить статую Иисуса Христа.

«У меня есть мечта – построить самую большую статую Иисуса Христа в Ирландии! Огромный памятник веры нашей нации. Армения сейчас строит крупнейшую статую в мире, и она выглядит великолепно! Браво, Армения! Вперед, Ирландия!» – написал в соцсетях Конор, сопроводив пост изображением.

В этом году в Армении на горе Хатис планируют открыть статую Иисуса Христа. Ее общая высота составит 101 метр.