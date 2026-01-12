Макгрегор заявил о родстве с семейством Кардашьян

Бывший двойной чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор во время стрима вместе с сыном рассказал неожиданный факт о своей родне. Когда старшего сына спросили, знаком ли он с сыном Ким Кардашьян и Канье Уэста Сейном, Конор вмешался и заявил, что их семьи родственны.

