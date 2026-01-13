Никита Цзю и Майкл Зерафа провели дуэль взглядов перед боем

Непобеждённый австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю и его соперник соотечественник Майкл Зерафа провели дуэль взглядов перед боем, который состоится 16 января в Австралии.

Никите Цзю 27 лет. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2022 году. Всего на его счету 11 побед (9 – досрочных) и ни одного поражения.

Майклу Зерафе 33 года. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году. Всего на его счету 34 победы (22 – досрочных) и пять поражений.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Цзю – Зерафа.