Промоутер Гаджиев назвал талантливого российского бойца

«Окажись в UFC, дрался бы за титул». Камил Гаджиев назвал талантливого российского бойца
Российский промоутер Камил Гаджиев назвал отечественного бойца, который, по его мнению, мог бы заявить о себе в UFC.
«Ислам Омаров – это какой-то маньяк. Настолько он уверен в себе, настолько он хорош… Помню, когда ещё 10 лет назад говорил, что если бы этот человек оказался UFC, он был бы там топом. В ответ слышал: «Да ладно, хорош». Тогда люди просто не верили в российские MMA. Сейчас сами всё видите. Ислам – это человек, который, окажись сегодня в UFC, я думаю, что уже через три боя дрался бы за титул», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.