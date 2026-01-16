Усман Нурмагомедов: «Пимблетт не заслуживает драться за титул. Кого он победил? Кто он вообще такой?»

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов считает, что Пэдди Пимблетт не должен драться за временный пояс UFC в легком весе.

«У Пэдди Пимблетта ничего нет. Что у него есть? Кто это вообще такой? Он кого победил? Майкла Чендлера? Да Майкла Чендлера все побеждают, брат. Я просто говорю честно. Эти ребята не находятся на элитном уровне. Если хотите увидеть, кто действительно элита – это Чарльз Оливейра, Арман Царукян, Джастин Гейджи, Илия Топурия. Кто-то из них, но точно не Пэдди. Ничего не имею против Пэдди, я лично его не знаю. Я говорю это просто с точки зрения фаната ММА. По моему мнению, он не заслуживает титульного боя. Сначала ты должен подраться с Арманом. Но сейчас, если ты более популярен, ты можешь драться за титул», – сказал Нурмагомедов.

Напомним, что в ночь на 25 января Пимблетт подерется с Джастином Гейджи за титул временного чемпиона. Бой возглавит турнир UFC 324.

