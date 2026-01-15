Чемпион мира по боксу объявлен в розыск

Чемпион мира в трёх весовых категориях непобеждённый американец Джервонта Дэвис объявлен в розыск. Об этом сообщила полиция округа Майами-Дейд, выдавшая ордер на арест спортсмена.

Дэвис обвиняется в нанесении побоев и попытке похищения бывшей девушки Кортни Россел. Инцидент произошёл 27 октября 2025 года.

Сообщается, что Дэвис проник в мужской клуб в городе Майами-Гарденс, где Россел работала официанткой в VIP-зоне, и напал на неё в подсобном помещении, где не было камер. Боксёр протащил девушку через задний ход, после чего вывел на парковку и избил. Полиция просмотрела камеры видеонаблюдения и подтвердила показания потерпевшей.