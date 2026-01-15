Махачев ответил насчет возвращения в легкий вес

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил, что не планирует возвращаться в лёгкий вес.

«Комфортно ли мне в полусреднем весе? Думаю, да. Я устал гонять вес и уже его набрал. Возвращаться обратно будет очень тяжело. Не планирую этого. Я уже не молодой, постоянно гонять вес сложно. Карьеру, скорее всего, завершу в категории до 77 кг», – приводит слова Махачева портал «Матч ТВ».

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.