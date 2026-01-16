Никита Цзю высказался об отмененном бое

Российско-австралийский боксер Никита Цзю высказался по поводу отмененного после второго раунда боя с Майклом Зерафой за пояс WBO International в среднем весе.

© Соцсети

«Как мне сказали, Майкл не может продолжать — это то, что сказал врач и судья. Бой складывался хорошо, простите, ребята. Это отстой. Шесть месяцев подготовки закончились таким образом. Это просто отстой. Повторный бой? Все вопросы к менеджерам», — высказался Цзю.

Рефери остановил поединок после второго раунда и признал его несостоявшимся. Возможной причиной стало случайное столкновение головами во время клинча, после которого, по мнению судьи, Зерафа не мог продолжать бой. «Газеты.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

20 августа 2025 года 27-летний Цзю завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO) Interсontinental, победив Лулзима Исмаили из Северной Македонии. Поединок, который состоялся в Сиднее, завершился отказом Исмаили от продолжения борьбы — он не вышел на второй раунд.

За свою профессиональную карьеру Цзю одержал 11 побед в 11 боях (все — нокаутом). Никита Цзю — сын боксера Константина Цзю, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. Это поражение стало для Исмаили первым — до этого боя в его активе были 12 побед в 12 боях.