«Ни капли крови не увидел»: Костя Цзю об отмене боя сына

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался об отмене титульного боя за пояс WBO International в среднем весе своего сына Никиты Цзю, назвав его соперника Майкла Зерафу болтуном.

Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я бы отдал победу Никите в этом бою. Я понимаю правила, но Зерафа сам отказался от поединка. У него же все нормально, разве кровь у него была? Я ни капли не увидел. Это все очень странно», — заявил он.

Рефери остановил поединок после второго раунда и признал его несостоявшимся. Возможной причиной стало случайное столкновение головами во время клинча, после которого, по мнению судьи, Зерафа не мог продолжать бой. «Газеты.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

20 августа 2025 года 27-летний Цзю завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO) Interсontinental, победив Лулзима Исмаили из Северной Македонии. Поединок, который состоялся в Сиднее, завершился отказом Исмаили от продолжения борьбы — он не вышел на второй раунд.

За свою профессиональную карьеру Цзю одержал 11 побед в 11 боях (все — нокаутом). Никита Цзю — сын боксера Константина Цзю, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. Это поражение стало для Исмаили первым — до этого боя в его активе были 12 побед в 12 боях.