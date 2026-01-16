«Остаюсь верен России»: олимпийский чемпион о подписании контракта с лигой из США

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев на своей странице в социальных сетях заявил, что остается верен России, несмотря на подписание контракта с американской борцовской лигой.

«Как капитан сборной России, я остаюсь верен своей стране и намерен продолжать представлять ее на международной арене, в том числе в рамках RAF. Приоритетом для меня всегда были и остаются официальные внутренние и международные старты — чемпионаты России, Европы и мира. Спортивный век короткий», — отметил он.

Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020) и шестикратным чемпионом мира. Он подписал контракт с с Real American Freestyle (RAF) — американской организацией, которая проводит профессиональные турниры по вольной борьбе.

31 октября 2024 года Садулаев выиграл золотую медаль чемпионата мира в неолимпийских весовых категориях, который проходит в албанской Тиране. В финальной схватке в весовой категории до 92 кг он одержал победу над грузином Мириани Майсурадзе со счетом 6:0. Это золото стало для Садулаева шестым на чемпионатах мира в карьере. Также россиянин четыре раза побеждал на чемпионатах Европы.