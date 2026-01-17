«Моя цель — победа нокаутом». Экс-чемпион UFC — о предстоящем бое с Умаром Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду заявил о том, что стремится финишировать экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова в поединке, который состоится на турнире UFC 324.

«Все знают, что у Умара Нурмагомедова хорошая борьба в партере. Но ему предстоит сразиться с другим соперником, бывшим чемпионом, и один мой удар может всё изменить. В таких случаях, когда мне приходится драться против фаворитов, только повышает мою мотивацию. Можете быть уверены, я покажу отличный бой. Моя цель — победа нокаутом или болевым приёмом», — приводит слова Фигейреду портал AgFight.