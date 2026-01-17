Джастин Гейджи: «Царукян, вероятно, больше всех заслуживает бой за титул. Но он несколько раз накосячил, а с UFC так нельзя»
Боец легкого веса UFC Джастин Гейджи высказался о ситуации Армана Царукяна с титульным шансом.
«Царукян, вероятно, больше всех заслуживает бой за титул. Но этот парень накосячил уже несколько раз, а так делать нельзя. Он должен был драться за пояс, а потом снялся с боя накануне, потому что не смог сделать вес. Никто точно не знает, что произошло той ночью. Но я знаю, что это не обрадовало UFC. Они вложили кучу денег, времени и ресурсов в раскрутку боя, и если ты все портишь вот так – они будут в бешенстве. А потом он боднул Дэна Хукера головой. Он рисковал сорвать еще один бой, который UFC продвигали», – заявил Гейджи.
Напомним, что Гейджи встретится с Пэдди Пимблеттом в ночь на 25 января. Бой за пояс временного чемпиона в легком весе возглавит турнир UFC 324.
Джастин Гейджи: «Царукян, вероятно, больше всех заслуживает бой за титул. Но он несколько раз накосячил, а с UFC так нельзя»
45-летняя Винус перед Australain Open: «Я безостановочно тренировалась последние три месяца»
«Холанд, как там папа?» Фанаты «МЮ» скандировали про отца форварда «Ман Сити» после замены Эрлинга в дерби
Джастин Гейджи: «Царукян, вероятно, больше всех заслуживает бой за титул. Но он несколько раз накосячил, а с UFC так нельзя»
45-летняя Винус перед Australain Open: «Я безостановочно тренировалась последние три месяца»
«Холанд, как там папа?» Фанаты «МЮ» скандировали про отца форварда «Ман Сити» после замены Эрлинга в дерби