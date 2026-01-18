Австралийский боксер оказался под угрозой пожизненного отстранения после боя с сыном Цзю

Австралийский боксер Майкл Зерафа оказался под угрозой пожизненного отстранения после боя с Никитой Цзю, сыном бывшего чемпиона мира Кости Цзю. Об этом сообщает news.com.au.

Отмечается, что телеканал Fox Sports может внести Зерафу в черный список. Кроме того, австралиец рискует остаться без контракта с промоутерской компанией No Limit Boxing, которая не планирует продлевать с ним соглашение.

Поединок Никиты Цзю с Зерафой прошел в Брисбене 16 января. Во втором раунде соперники столкнулись головами. После этого Зерафа заявил, что не видит одним глазом. По этой причине рефери принял решение остановить бой, его признали несостоявшимся.

27-летний Никита Цзю представляет Австралию. В его активе 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. 33-летний Зерафа провел 39 боев, в которых одержал 34 победы и потерпел 5 поражений.

В ноябре Зерафа рассказал, что ради боя с Цзю отменил собственную свадьбу.