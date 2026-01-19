Нынешний контракт Макгрегора с UFC недействителен

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор сообщил, что его текущее соглашение с UFC недействительно, однако при этом он собирается выступить на турнире UFC в Белом доме, который должен пройти 14 июня.

«Я готовлюсь к бою на турнире UFC в Белом доме, в феврале у меня будут переговоры с лигой. Мой нынешний контракт фактически недействителен, потому что больше нет системы PPV (системы платных трансляций, которая существовала в период сотрудничества UFC с телеканалом ESPN. Она была упразднена с текущего года, поскольку руководство организации заключило новое соглашение с платформой Paramount. — Прим. «Чемпионата»), на продаже которых был основан договор», — приводит слова Макгрегора аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.