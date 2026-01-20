Бивол претендует на звание лучшего боксера года

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол вошел в число претендентов на звание боксера года по версии американского журнала The Ring.

В число номинантов также попали американцы Теренс Кроуфорд и Джесси Родригес, японец Наоя Иноуэ и англичанин Фабио Уордли.

Биволу 35 лет. Он владеет титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На счету россиянина 24 победы (12 нокаутом) и одно поражение.