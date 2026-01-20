Экс-чемпион назвал боксера, с которым мог бы подраться Фьюри

Бывший чемпион британец Тони Беллью считает, что действующий обладатель титула WBO в супертяжёлом весе Фабио Уордли мог бы стать следующим соперником Тайсона Фьюри.

«Я бы хотел увидеть его в бою с Фьюри. Это серьёзные деньги. У Тайсона нет сильного удара. Он большой, тяжёлый и сильный, но иногда пропускает. А Фабио может ударить. Если Фрэнсис Нганну едва победил Фьюри, то и Уордли сможет», – сказал Беллью в интервью Карлу Фроча.

Фабио Уордли 31 год. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году. В октябре 2025-го победил техническим нокаутом новозеландца Джозефа Паркера, завоевав временный титул WBO, после чего был повышен до статуса чемпиона.