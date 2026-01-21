Дана Уайт ответил на критику турнира в Белом доме

Президент промоушена UFC Дана Уайт ответил на критику относительно политизированности предстоящего турнира на территории Белого дома в Вашингтоне.

«Джордж Буш был фанатом бейсбола, Обама — фанатом НБА, а Трамп — фанатом UFC. Я не думаю, что тот факт, что кто-то из них был фанатом, сделал какой-либо вид спорта слишком политизированным», — приводит слова Уайта Bloomberg.

Напомним, турнир UFC в Белом доме США запланирован на 14 июня 2026 года. По словам Уайта, на территории объекта организаторы смогут разместить до пяти тысяч зрителей. Ещё около 85 тысяч зрителей смогут увидеть событие с больших экранов.