Команда Усика ведет переговоры с промоутерской компанией Даны Уайта

Александр Усик может подписать контракт с промоутерской компании Zuffa Boxing, которую возглавляет президент UFC Дана Уайт.

Об этом сообщил менеджер украинского боксера Сергей Лапин.

«Контакт есть, диалог есть, и интерес со стороны Уайта и Zuffa Boxing есть. Детали пока не для публичного обсуждения. Если формат, цифры и тайминг совпадут, рынок может увидеть ход, которого никто не ожидает. Все видели, что сделал Уайт: превратил ММА в глобальную машину UFC. Если он вовлечен, масштаб и внимание сразу становятся другими», – сказал Лапин.

Следующий бой Усик может провести против экс-чемпиона мира в тяжелом весе Деонтея Уайлдера. Ранее стало известно, что поединок может пройти в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе, в WBC согласны санкционировать бой как добровольную защиту.

Инаугурационный турнир Zuffa Boxing пройдет 24 января. В главном событии инаугурационного турнира состоится поединок между Каллумом Уолшем (15-0) и Карлосом Окампо (38-3).