Емельяненко стал «Заслуженным тренером России»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев присвоил Федору Емельяненко почетное звание «Заслуженный тренер России» по самбо, сообщается на сайте Федерации самбо России.

Емельяненко — четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо, заслуженный мастер спорта России по самбо.

— Высокое государственное звание стало признанием многолетнего вклада Емельяненко в развитие самбо, подготовку спортсменов высокого уровня и укрепление авторитета отечественной школы единоборств, — говорится в сообщении.

Емельяненко 49 лет, в 2023 году он завершил карьеру в смешанных единоборствах. На счету Емельяненко 40 побед и семь поражений, один поединок россиянина признан несостоявшимся.