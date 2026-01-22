Джейк Пол расторг контракт с промоушеном PFL

Джейк Пол больше не имеет отношения к промоушену PFL.

Пол подписал контракт с PFL в 2023 году, но так и не дебютировал в ММА.

Ранее Пола исключили из официального рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) после поражения от Энтони Джошуа. Бой в декабре завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.