Уайт подтвердил, что на турнире UFC в Белом доме может произойти возвращение Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что возвращение бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе ирландца Конора Макгрегора действительно может произойти на турнире UFC в Белом доме, который планируется провести 14 июня. При этом Уайт исключил возможность проведения поединка Конора с экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг американцем Майклом Чендлером.

© Чемпионат.com