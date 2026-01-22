Глава UFC назвал любимого футболиста

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал своего любимого футболиста. Функционер высказался на канале BigBoyTV в YouTube.

Американец назвал форварда саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«У меня с ним прекрасные отношения. Я его люблю», — заявил Уайт.

Глава UFC отметил, что не является большим фанатом футбола.

«Никакого неуважения к кому‑либо из этих парней», — добавил Уайт.

Ранее Уайт назвал условие проведения турнира промоушена в России.