Хабиб стал гостем популярного подкаста

«Думаю, получилась интересная беседа». Хабиб стал гостем подкаста Лекса Фридмана
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что дал интервью Лексу Фридману.
Фридман ведет научно-популярный подкаст Lex Fridman Podcast. Среди его гостей были президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие.
«Думаю, получилась интересная беседа. Через пару недель выйдет подкаст», – написал Нурмагомедов в личном телеграм-канале.
В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2020, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах – 29-0.
