Пимблетт высказался о возможном бое с Топурией в Белом доме

Британский боец смешанных единоборств (ММА) Пэдди Пимблетт заявил, что не заинтересован в поединке с чемпионом UFC в лёгком весе Илией Топурией на турнире промоушена в Белом доме. Пимблетт объяснил свой ответ тем, что событие в Белом доме будет проходить в формате «только по приглашениям», что не позволит ему позвать туда всех друзей и членов семьи, которые всегда поддерживают его на поединках.

