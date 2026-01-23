Емельяненко объяснил причину трех поражений подряд: «Мы строили храм, поэтому было ополчение с той стороны. Духовная борьба»
Бывший боец ММА Федор Емельяненко рассказал о неудачном забеге в промоушене Strikeforce.
Напомним, что с 2010 по 2011 год Емельяненко проиграл досрочно в трех поединках подряд.
– Вы рассказывали, что у супруги были тяжелые роды. Когда вы готовились к бою с Хендерсоном.
– Там не только роды, там было тяжелым все ношение. В каждом кабинете, в какой мы заходили, врачи кричали: «Аборт! Аборт! Аборт!» Я сейчас понимаю, что это еще и духовное... Мы в то время строили храм. Денис Курилов, еще наши друзья, близкие помогали.
И все три поражения пришлись именно на это время – на строительство, на беременность. Храм строили. Так что для меня это все закономерно. Это еще духовная такая борьба. Я сейчас с духовной точки зрения на это смотрю немножко... Вам, наверное, будет сложно понять (улыбается).
Я прямо чувствую, когда идет ополчение с той стороны. Когда я что-то делаю, мне сразу прилетает. Я не буду озвучивать, но есть кое-какие вещи, которые мы делаем с друзьями, с тем же Денисом. И прямо моментально... Как только мы заканчиваем какое-то дело – нам приходит, – сказал Емельяненко.
