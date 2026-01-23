Ставшего чиновником олимпийского чемпиона избил заместитель

Руководитель управления физической культуры и спорта Карагандинской области Казахстана Серик Сапиев подрался со своим заместителем Дауреном Есимхановым. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.

© Sports.ru

Конфликт случился 21 января на территории областной комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы в Караганде. Сапиев получил телесные повреждения, после чего написал заявление в полицию о побоях.

Сапиев – чемпион Олимпийских игр 2012 года по боксу. Есимханов становился призером чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо.