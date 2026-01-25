Андрей Пуляев проиграл Атебе Гаутье решением судей на UFC 324

Сегодня, 25 января, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 324, в прелимах которого завершилось противостояние в средней весовой категории между камерунцем Атеба Готье и россиянином Андреем Пуляевым.

Бой продлился все три раунда и завершился поражением россиянина единогласным решением судей (27-30, 28-29, 28-29).

Андрею Пуляеву 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2022 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира одна победа и два поражения. В рекорде Пуляева в смешанных единоборствах значатся 10 побед и четыре поражения.

В активе 23-летнего Готье после сегодняшней победы четыре победы в престижнейшей организации мира и 10 победа при одном поражении в рекорде в смешанных единоборствах. Камерунец дебютировал в UFC в 2025 году.