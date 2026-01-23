Боец UFC потерял сознание на взвешивании

Боец UFC Смазерман потерял сознание во время церемонии взвешивания. Его госпитализировали
Боец легчайшей весовой категории Камерон Смазерман потерял сознание сразу после процедуры взвешивания перед турниром UFC 324.
Смазерман показал 61,5 кг и уложился в лимит категории, но, сойдя в весов, упал в обморок. Его унесли на носилках и госпитализировали.
Поединок Смазермана против Рики Турсиоса, который должен был состояться в ночь на 25 января, отменен.
