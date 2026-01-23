Боец UFC потерял сознание на взвешивании

Боец легчайшей весовой категории Камерон Смазерман потерял сознание сразу после процедуры взвешивания перед турниром UFC 324.

© Sports.ru

Смазерман показал 61,5 кг и уложился в лимит категории, но, сойдя в весов, упал в обморок. Его унесли на носилках и госпитализировали.

Поединок Смазермана против Рики Турсиоса, который должен был состояться в ночь на 25 января, отменен.