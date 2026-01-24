Пётр Ян рассказал, кто станет его следующим соперником

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян сообщил, что его следующим соперником станет грузинский боец Мераб Двалишвили.

«UFC гарантирует Мерабу Двалишвили реванш. Как только он будет готов, когда восстановится. Либо это будет весна, либо лето», — приводит слова Петра Яна Red Corner MMA.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Яна то поражение стало третьим подряд.

Ранее Ислам Махачев признался, что Пётр Ян впечатлил его в реванше с Мерабом Двалишвили.