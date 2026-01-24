Пётр Ян рассказал, кто станет его следующим соперником

Чемпионат.comиещё 2

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян сообщил, что его следующим соперником станет грузинский боец Мераб Двалишвили.

Пётр Ян рассказал, кто станет его следующим соперником
© Чемпионат

«UFC гарантирует Мерабу Двалишвили реванш. Как только он будет готов, когда восстановится. Либо это будет весна, либо лето», — приводит слова Петра Яна Red Corner MMA.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Для Яна то поражение стало третьим подряд.

Ранее Ислам Махачев признался, что Пётр Ян впечатлил его в реванше с Мерабом Двалишвили.

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости