Гэтжи отказался от госпитализации после боя с Пимблеттом — Дана Уайт

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что американский временный чемпион промоушена Джастин Гэтжи отказался ехать в больницу после боя с Пэдди Пимблеттом на турнире UFC 324.

«Гэтжи сказал что-то вроде: «Поверьте, я участвовал в огромном количестве войн, со мной всё в порядке», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после боя.

При этом Пимблетт был госпитализирован после поединка.

Гэтжи доминировал над Пимблеттом большую часть боя, несколько раз имел шансы закончить поединок досрочно и нанёс сопернику серьёзный урон.

Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых Гэтжи выиграл бой единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).

У Гэтжи теперь 27 побед и пять поражений в ММА. Пимблетт же потерпел первое поражение в UFC. Всего в ММА у него 23 победы и четыре поражения.