Бадаев: чемпионство Гэтжи — удар по репутации UFC

Победный бой американца Джастина Гэтжи за временный пояс UFC со спортивной точки зрения бьет по репутации лиги, заявил «Матч ТВ» вице‑президент АСА Асланбек Бадаев.

© Матч ТВ

В минувшие выходные на турнире UFC 324 в Лас‑Вегасе Гэтжи единогласным решением судей победил британца Пэдди Пимблетта и стал временным чемпионом UFC в легком весе. Обладателем полноценного титула является испанец Илия Топурия, который взял паузу в карьере по личным причинам. Первое место в рейтинге легкого веса занимает Арман Царукян.

— Победа Гэтжи, а точнее его чемпионство настолько снижает планку… Казалось бы, что сбитый летчик, человек, который давно прошел свой пик, берет пояс… Плюс он еще не очень хорошо выглядит — с пузиком, уставший от боев. И тут он берет пояс. Это не с лучшей стороны характеризует подход UFC. Очевидно, что Гэтжи не сильнейший легковес в лиге. Но что есть, то есть. В UFC сделали выбор в пользу медиа, в пользу вещателя. Они свели двух зрелищных бойцов и получили это зрелище. С точки зрения бизнеса это, возможно, оправдано, но со спортивной точки зрения — удар по репутации, — сказал Бадаев «Матч ТВ».

Прямые трансляции турниров UFC можно увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru