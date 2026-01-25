Хабиб Нурмагомедов сообщил, когда его брат Умар может провести следующий бой в UFC

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, когда его двоюродный брат, а также экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов может провести следующий бой в UFC.

«За три месяца провёл два боя. Всё только начинается и он только разгоняется. Дадут бой за пояс или нет — нам без разницы. Мы готовы провести бой уже в мае или июне», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Умару 30 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Нурмагомедов имеет 20 побед и одно поражение.