Умар Нурмагомедов раскрыл, каково драться, когда секундантами являются Хабиб и Махачев

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов поделился мыслями насчёт того, каково выступать, когда в роли секундантов выступают Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.

«Они дают ровно столько информации, сколько нужно для победы в бою. Они не перегружают тебя командами, а просто говорят, что именно нужно делать, и это работает», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Умару 30 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Нурмагомедов имеет 20 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и одно поражение.