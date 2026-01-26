Промоутер прояснил отношение UFC к Царукяну

Российских промоутер Камил Гаджиев высказался о карьерных трудностях бойца лёгкого веса (до 70 кг) Армана Царукяна в UFC.

«Дана [Уайт] и организация, которые огорчены на Армана, они действуют по следующему принципу: «Пусть время идёт, а там видно будет. Кто-то с дистанции сойдёт, кто травмируется, а, может, и Арман в один прекрасный день нам будет нужен». Я вот не удивлюсь, если вопросы возникнут ещё и к тому, что он слишком часто борется на разного рода турнирах, организаторы которых, по сути, пользуются той пиар-машиной, которую создаёт UFC», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Ранее Дана Уайт высказался о ситуации с Царукяном.