Боец UFC Шара Буллет примет участие в медиафутбольном турнире

Боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) подтвердил свое участие за Fight Nights в медиафутбольном турнире НаПике.

«Пират на связи! Всем оставаться на своих местах. В смысле, кто-то сказал, что мы не играем? Играем. Это что такое? Мы играем и возьмем всех на абордаж», – сказал боец UFC.

Также в заявке Fight Nights на турнир есть, среди прочих, Евгений Плющенко, Камил Гаджиев и Мариф Пираев.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги.

Турнир стартует 31 января.