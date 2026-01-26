Боец UFC Шара Буллет примет участие в медиафутбольном турнире

Шара Буллет подтвердил участие за Fight Nights в медиафутбольном турнире НаПике: «Мы играем и возьмем всех на абордаж»
Боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) подтвердил свое участие за Fight Nights в медиафутбольном турнире НаПике.
«Пират на связи! Всем оставаться на своих местах. В смысле, кто-то сказал, что мы не играем? Играем. Это что такое? Мы играем и возьмем всех на абордаж», – сказал боец UFC.
Также в заявке Fight Nights на турнир есть, среди прочих, Евгений Плющенко, Камил Гаджиев и Мариф Пираев.
НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги.
Турнир стартует 31 января.
