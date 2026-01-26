Андрей Пуляев: «Возможно, следующий бой станет для меня последним в UFC и вообще в Америке. План – выдать лучший поединок в жизни»
Боец UFC Андрей Пуляев не исключает, что следующий бой станет для него последним в промоушене.
- Следующий бой будет решающим?
– Возможно, это будет мой крайний поединок в этой лиге и вообще в Америке. Если я не буду в UFC, то мне никто не сделает визу в США. Именно поэтому план – выдать лучший бой в жизни. Имя? В среднем весе куча ребят. Кого дадут – того и дадут, тут не повыбираешь. На моем уровне никто не будет выполнять хотелки, – сказал Пуляев.
Напомним, Андрей Пуляев проиграл Атебе Готье на UFC 324. Рекорд Пуляева в промоушене: 1-2.
