«Мой брат!» Экс-чемпион UFC Макгрегор встретился с  Дуровым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор встретился с основателем Telegram Павлом Дуровым и назвал его братом. Соответствующий пост спортсмен опубликовал на своей странице в социальной сети X.

© Соцсети

«Мой брат Павел Дуров! В мире, в котором правительства оставляют нам все меньше свободы, Павел Дуров остается несгибаемой силой, стоящей за Telegram! Мое уважение», — написал Макгрегор.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Однако 15 сентября 2025 года Макгрегор заявил, что снимает свою кандидатуру и отказывается от борьбы за пост президента Ирландии, и указал, что принял такое решение после совещания со своей семьей.