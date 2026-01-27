Царукян обратился к UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян обратился к руководству организации с просьбой дать ему поединок за чемпионский титул.

«Дана Уайт и Хантер Кэмпбелл, простите меня. Дайте мне бой за титул. Я буду хорошим парнем. Я больше не буду никого бить, буду стараться вести себя хорошо. В тренировочном лагере может произойти всякое, любой может травмироваться. Но [проваленные] весогонки, драки с фанатами, удары головой – этого больше не будет», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Ранее бывший чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер выступил за организацию боя Царукяна и Пэдди Пимблетта.