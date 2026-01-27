UFC отменил поединок из-за подозрительных ставок

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменило поединок на турнире UFC 324 из-за подозрительных ставок. Об этом сообщает Betonmobile.

© Lenta.ru

Бой между Майклом Джонсоном и Энтони Эрнандесом сняли с карда за часы до старта события в Лас-Вегасе. Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что решение связано с аномальным движением коэффициентов и резким всплеском ставок на одного из бойцов.

Организация оперативно вмешалась, чтобы защитить целостность турнира, а расследование теперь ведет ФБР. Уайт публично объяснил ситуацию, подчеркнув нулевую терпимость к подобным инцидентам.

В ноябре UFC начал внутреннюю проверку после подозрений в договорном характере боя, прошедшего 2 ноября в Лас-Вегасе между американцем Исааком Дулгаряном и кубинцем Ядьером дель Валье. В UFC подчеркнули, что сотрудничают с компанией IC360, отслеживающей ставки на турниры организации и ведущей тщательную проверку обстоятельств боя.