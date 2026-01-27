Экс-чемпион UFC: я — лучшая проверка для Махачева в полусреднем весе

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман выразил уверенность, что даст самый сложный бой 34-летнему действующему обладателю титула UFC в категории до 77 кг россиянину Исламу Махачеву.

«Никаких разговоров не было, но не секрет, как я отношусь к Исламу. Мне нравится Ислам. Я считаю его великим чемпионом, однако также чувствую, что я — лучшая проверка для него в этом дивизионе. Немного странно, что мне приходится самому себя продвигать, рассказывать о своём уровне мастерства, о том, кто я и чего добился в этом спорте, но такова игра. Надеюсь, в UFC дадут мне возможность выйти в октагон против Ислама и показать, что я по-прежнему являюсь лучшим в мире. Понятия не имею [когда Махачев должен провести следующий бой], однако что касается меня, в UFC знают, что я всегда оправдываю их ожидания, будь то четырёх- или шестидневное уведомление. Я тот, к кому нужно обратиться», — приводит слова Усмана портал MMAJunkie.