Боец UFC Царукян раскрыл свои намерения

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян в интервью на YouTube-канале Дэниела Кормье заявил, что хочет стать обладателем двух чемпионских поясов.

«Когда я стану чемпионом, хочу заработать много денег и стать лицом UFC, как ты семь лет назад. Мне бы хотелось иметь два чемпионских пояса на своих плечах и побегать с ними. Каким хочу, чтобы меня запомнили? Скромным, с кучей поясов UFC на своих плечах, пытаться побить все рекорды и дать нечто хорошее этому миру», — сказал Царукян.

Российский боец Арман Царукян победил новозеландца Дэна Хукера в главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 265, который прошел в Катаре.

Царукян в январе 2025 года должен был стать соперником другого россиянина — Ислама Махачева — на турнире UFC 311. Однако за два дня до боя Царукян принял решение сняться из-за травмы спины. В итоге Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе.