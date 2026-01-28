Волкановски оценил возможный переход Царукяна в полулегкий вес

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о потенциальном переходе российского легковеса Армана Царукяна в его дивизион.

«Мне нравятся вызовы. И он, очевидно, тяжёлый вызов. Если он сможет спуститься [в весе], это определённо будет испытание», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Арман Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.