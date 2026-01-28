Фьюри объяснил, почему решил возобновить карьеру

Британский боксер Тайсон Фьюри объяснил, почему в очередной раз решил возобновить карьеру.

В среду было объявлено, что Фьюри 11 апреля встретится с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

— Рад вернуться. Сердце всегда было и всегда будет в боксе. Кто‑нибудь, пойдите и скажите королю, что туз вернулся, — приводит слова Фьюри The Ring Magazine.

В декабре 2024 года Фьюри проиграл украинцу Александру Усику единогласным решением судей в поединке‑реванше, а в январе 2025‑го объявил о завершении карьеры. Ранее он владел поясами WBA, WBC, WBO, IBF в тяжелом весе. Всего на счету 37‑летнего британца 34 победы, ничья и два поражения. 36‑летний Махмудов одержал 21 победу и потерпел два поражения.

