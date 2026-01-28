Усик принял участие в товарищеском матче «Полесья» и «Ванкувера»

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик принял участие в товарищеском матче в составе команды «Полесье», которая встречалась с канадским «Ванкувер Уайткэпс».

Усик вышел на замену на последних минутах игры. «Полесье» одержало победу со счётом 2:0.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.