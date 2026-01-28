Чемпион UFC Петр Ян перенес операцию на пояснице

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян перенес операцию на пояснице. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

© UFC Eurasia

Последний бой Ян провел 7 декабря, победив грузина Мараба Двалишвили и завоевав титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

"9 часов был под наркозом. Вчера была операция на пояснице. Пару месяцев, и буду в строю", - написал Ян.

Яну 32 года, на его счету 20 побед и 5 поражений в MMA. Впервые россиянин стал чемпионом UFC в июле 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В марте 2021 года Ян был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере. В апреле 2022-го россиянин уступил представителю США в бою-реванше раздельным решением судей.