Знаменитого боксера арестовали за нападение на женщину

Американский боксер Джервонта Дэвис был арестован в Майами по обвинению в нанесении побоев, незаконном лишении свободы и попытке похищения женщины, сообщает ESPN со ссылкой на заявление полиции Майами‑Гарденс.

Дэвис был доставлен в исправительное учреждение в 22:00 в среду по местному времени. Ордер на арест боксера был выдан 14 января, как отмечает Би‑би‑си, залог установлен в размере 16 тысяч долларов.

Инцидент произошел в октябре 2025 года в одном из клубов, где работала женщина. По версии следствия, Дэвис напал на нее подсобном помещении, где не было камер. Боксер схватил бывшую возлюбленную за затылок, силой протащил ее к выходу, после чего избил на парковке. У нее остались синяки на левой руке. Через несколько дней после избиения она подала заявление в полицию. Дэвис на протяжении нескольких месяцев состоял в отношениях с пострадавшей. Она требует выплаты компенсации в размере более 50 тысяч долларов и запросила рассмотрение дела судом присяжных.

— Ведущий следователь Гэри Флоренсио получил и просмотрел записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают ключевые моменты показаний потерпевшей, — говорится в заявлении полиции.

Ранее боксер несколько раз попадал под арест за домашнее насилие.

На профессиональном ринге Дэвис провел 31 поединок, одержал 30 побед при одной ничьей. Последний официальный бой американец провел против соотечественника Ламонта Роуча‑младшего в марте 2025 года, поединок закончился вничью, в результате Дэвис сохранил титул чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). По данным Boxingscene, из‑за расследования в отношении Дэвиса WBA понизила его статус до «чемпиона в отпуске».